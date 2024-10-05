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Спорт

Баскетбол. Скотти Вилбекин получил тяжелую травму в матче Евролиги

время публикации: 05 октября 2024 г., 12:24 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 12:24
Баскетбол. Скотти Вилбекин получил тяжелую травму в матче Евролиги
AP Photo/Antonio Calanni

Баскетболист "Фенербахче" Скотти Вилбекин получил тяжелую травму в матче Евролиги против "Олимпиакоса", сообщают турецкие и греческие СМИ.

В самом начале матча бывшая звезда тель-авивского "Маккаби" был вынужден покинуть площадку.

У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

По предварительным данным, баскетболист выбыл до конца сезона.

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