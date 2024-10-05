Баскетбол. Скотти Вилбекин получил тяжелую травму в матче Евролиги

Баскетболист "Фенербахче" Скотти Вилбекин получил тяжелую травму в матче Евролиги против "Олимпиакоса", сообщают турецкие и греческие СМИ.

В самом начале матча бывшая звезда тель-авивского "Маккаби" был вынужден покинуть площадку.

У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

По предварительным данным, баскетболист выбыл до конца сезона.