Был ли предатель, донесший на семью Анны Франк? Комментарии

Об Анне Франк написаны десятки книг, ее судьбу изучают историки и исследователи в разных странах мира. Дневник еврейской девочки, с 1942 по 1944 годы вместе со своей семьей скрывавшейся от нацистов в укрытии на втором этаже дома на улице Принсенграхт в Амстердаме, стал голосом миллионов жертв Холокоста и до сих пор остается одной из самых читаемых книг в мире. Трагическую историю Анны Франк неоднократно экранизировали, она становилась основой для театральных и оперных постановок, мультипликационных фильмов, графических новелл и даже аниме. Но за все эти годы так и не удалось найти ответ на один вопрос: кто донес в гестапо об убежище, в котором пряталась Анна и ее родные? Два расследования, проведенные голландской полицией, и многочисленные научные исследования выдвигали целый ряд различных гипотез, однако твердых выводов не было. И вот в январе 2022 года междисциплинарная группа расследователей во главе с экс-агентом ФБР Винсом Панкоком представила результаты пятилетней работы, заявив, что установила имя доносчика.

Авторы расследования "на 85 процентов уверены", что предателем был еврейский нотариус Арнольд ван ден Берг - член Еврейского совета, созданного нацистами в Нидерландах для контроля над еврейской общиной на оккупированных территориях. Выводы были опубликованы в книге "Предательство Анны Франк" канадской писательницы Розмари Салливан, вышедшей 18 января 2022 года, и в тот же день на телеканале CBS появился видеосюжет, посвященный этому расследованию.

Сразу после трансляции некоторые СМИ поспешили назвать его выводы сенсацией, однако уже на следующий день известные историки, ученые, деятели культуры и эксперты буквально разгромили результаты работы группы Панкока, обвинив расследователей в отсутствии какой-либо доказательной базы. Наиболее резко высказался известный голландский писатель Леон де Винтер - сын уцелевшего в Холокосте еврея. "Эта книга - преступление", - заявил он в интервью газете Neue Zürcher Zeitung: "На глазах у всего мира, без каких-либо доказательств, из еврея сделали предателя самой знаковой фигуры Холокоста". Арнольд ван ден Берг умер в 1950 году от рака горла.

Основой для выводов группы Винса Панкока стала обнаруженная в архивах копия анонимной записки, которую отец Анны Отто Франк - единственный, кому удалось выжить после того, как нацисты в августе 1944 года обнаружили его семью и отправили в концентрационные лагеря, - получил после окончания войны. В ней якобы говорилось, что именно Арнольд ван ден Берг сдал немцам убежище, где скрывалась семья Франк.

Дом-музей Анны Франк в Амстердаме в официальном заявлении назвал выводы расследователей "увлекательной гипотезой, требующей дальнейшего изучения". "Анонимное письмо с обвинениями в адрес Арнольда ван ден Берга, которое получил Отто Франк, упоминалось еще в ходе расследования в 1963 году, - говорит в беседе с DW сотрудник музея, ученый и исследователь Гертьян Брок. - Но тогда никаких свидетельств вины ван ден Берга найдено не было. Не обнаружены они и сейчас".

"Необоснованными" назвали выводы команды Панкока и в Фонде Анны Франк в швейцарском Базеле. "Имя Арнольда ван ден Берга давно известно историкам, так что группа Винса Ванкока не выяснила ничего нового", - подчеркивает в интервью DW член совета Фонда Ив Кугельман. "Выводы (группы Панкока) о виновности ван ден Берга не подтверждены ни доказательствами, ни свидетельствами, ни фактами, ни документами - это лишь предположение, основанное на одном фрагменте. Это "исследование" - исключительно коммерческое мероприятие, которое привлекло широкое внимание общественности, а не серьезное расследование", - уверен Ив Кугельман.

Тот факт, что Отто Франк действительно получил анонимное письмо с обвинениями в адрес Арнольда ван ден Берга, ученые не оспаривают, хотя оригинал этого документа и не сохранился. Однако, по словам Гертьяна Брока, есть свидетельства, что члены правления Дома-музея Анны Франк обсуждали этот документ в 1958 году.

Причины, по которым Отто Франк не стал обнародовать записку, неясны, при этом известно, что он передал ее копию голландскому следователю, который в 1963 году пытался установить имя предателя семьи Франк, рассказывает Брок. Вероятно, именно эту копию и обнаружили в архиве члены группы Панкока. "Судя по всему, выводы детективов, в 1963 году отвергших эту версию, были верны - ведь с тех пор никаких других доказательств вины ван ден Берга обнаружено не было", - говорит сотрудник Дома-музея Анны Франк.

Записка с именем голландского нотариуса всплывала еще один раз. В 2003 году была издана книга "Кто предал Анну Франк?", и ее автор Дэвид Барноу упоминал, что первоначально рассматривал ван ден Берга в качестве подозреваемых, однако отказался от этой версии, поскольку не нашел каких-либо доказательств его вины.

"Полиция действительно пришла в здание, где они скрывались, с определенной целью. Но мы не знаем, с какой именно", - рассказывает ученый. По его словам, в доме, где было убежище, помимо принадлежащей Отто Франку фирмы "Опекта", производящей джемы и пищевые добавки, располагалась и связанная с ней компания Gies & Co. В марте 1944 года двое сотрудников этой компании были арестованы за торговлю поддельными талонами на продукты. Об этом пишет и Анна Франк в своем дневнике.

В августе 1944 года в здании был проведен еще один обыск, в ходе которого был арестован управляющий директор этой компании - а вместе с ним и восемь евреев, обнаруженных в потайном убежище в задней части дома: семья Анны Франк и их друзья, чета ван Пельс с сыном и стоматолог Фриц Пфеффер. "Я вполне допускаю, что все эти аресты были связаны между собой, хотя спустя столько лет это очень трудно установить", - говорит Гертьян Брок.

Выводы расследования были опубликованы на онлайн-странице Дома-музея Анны Франк в 2016 году.

Ученых не удивляет, что поиски виновного в гибели семьи Анны Франк даже спустя 75 лет становятся объектом пристального внимания СМИ и широкой общественности. "Это очевидно, - объясняет Гертьян Брок. - Когда происходит преступление, должен быть кто-то, кто несет за него ответственность. Анна Франк - одна из самых известных жертв Холокоста. А раз есть жертва, то должен быть и преступник, и люди хотят знать его имя. Но поиск виновных в преступлениях Холокоста - это очень часто сложная задача. И даже если бы мы точно установили имя предателя, это был бы всего один элемент в сложной системе преступлений. Имя преступника осталось бы неизвестно".

Впрочем, добавляет Ив Кугельман, выяснить имя вероятного предателя семьи Анны Франк все же важно для того, чтобы установить истину, понять исторический контекст и извлечь уроки из истории. Но выводы исследователей должны основываться на целом ряде документов, фактов, свидетельских показаний или других доказательств - всего того, что отсутствует в расследовании группы Винса Панкока.

Публикуется в рамках информационного партнерства