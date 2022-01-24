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NEWSru.co.il :: В мире24 января 2022 г., 12:20

Фонд Анны Франк против исследования о ее выдаче нацистам: "Все, что останется, – один еврей предал других"

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Тайное убежище, в котором скрывалась Анна Франк в отреставрированном доме-музее в Амстердаме

Фонд Анны Франк выступил против результатов расследования, согласно которому еврейскую девушку из Амстердама, ставшую символом Холокоста, выдал нацистам еврейский нотариус Арнольд ван дер Берг, член амстердамского юденрата.

Расследование было проведено группой под руководством отставного агента ФБР Винса Пэнкока, с участием криминалистов, историков и психологов. Результаты были опубликованы в передаче "60 минут" телеканала CBS, а также в книге "Кто предал Анну Франк", написанной Розмарин Салливан.

"Следователи" утверждали, что ван дер Берг выдал убежище, где пряталась Анна Франк и ее близкие, а мотивом стало стремление спасти собственную семью от депортации в лагеря уничтожения. При этом Пэнкок признавал, что все найденные им улики носят косвенный характер.


Книга вызвала возмущение у историков Холокоста, считающих, что нельзя выступать с подобными обвинениями без не вызывающей сомнений доказательной базы. Близкие ван дер Берга также выразили протест, сообщив, что во время ареста Анны Франк он и сам был в убежище.

Глава Фонда Анны Франк Джон Голдсмит также отметил, что расследование не представило никаких новых фактов. По его словам, его выводы граничат с теорией конспирации. "Все, что останется от него в памяти – то, что один еврей предал других", - цитирует его The Times of Israel.

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CBS: Анну Франк выдал еврейский нотариус, чтобы спасти свою семью

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