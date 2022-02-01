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NEWSru.co.il :: В мире1 февраля 2022 г., 09:39

ВС РФ отклонил апелляцию "Международного мемориала" против ликвидации

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ВС РФ отклонил апелляцию "Международного мемориала" против ликвидации

Коллегия судей Верховного суда России отклонила апелляцию правозащитного общества "Международный мемориал" против его ликвидации. Согласно вердикту, ликвидация общества отвечает принципу соразмерности и соответствует совершенным им правонарушениям. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

"Неисполнение "Мемориалом" требований закона, касающихся порядка регистрации, требований устава, а также положений закона "О некоммерческих организациях" в отношении НКО - иностранных агентов нарушает конституционный принцип равенства общественных объединений, тем самым посягает на основы конституционного правопорядка", - утверждается в вердикте.

"Скрывая информацию о выполнении функций иностранного агента, Организация не обеспечивает публичности своей деятельности, препятствует должному общественному контролю за ней, нарушает права граждан на достоверную информацию о ее деятельности, тем самым допускает грубые нарушения законодательства Российской Федерации", - считает суд.


"Международный мемориал" и все его подразделения были ликвидированы решением Верховного суда РФ 28 декабря. На следующий день Московский городской суд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал". Обе эти организации ранее были признаны в России иностранными агентами.

28 января "Международный мемориал" обжаловал это решение. В иске утверждалось, что обязательная маркировка "иностранный агент" противоречит международным обязательствам РФ, а законодательство об НКО противоречит международным договорам. Ликвидация названа несоразмерной мерой.

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