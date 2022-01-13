Представлена мотивировочная часть решения о ликвидации "Мемориала": ни слова об оправдании экстремизма и терроризма

Председатель Совета правозащитного центра "Мемориал", член правления "Международного Мемориала" Александр Черкасов на своей странице в Facebook сообщил о получении мотивировочной части решения о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал", датированной 11 января.

"Суд в своем решении от 29 декабря никак не использует прокурорские инвективы об "оправдании" нами "экстремизма и терроризма". Ликвидируют нас только за немаркировку ресурсов агентским клеймом. "Экспертиза" специалистов в области разных наук Крюковой и Тарасова упомянута в самом начале решения, в описании иска прокуратуры, а далее нигде не цитируется, не используется и не оценивается, - т е оставлена судом за рамками рассмотрения. Это очевидная победа наших адвокатов и "мемориальской" команды юристов. И этим, кстати, наш судебный процесс выходит за узкие рамки самозащиты. Впервые удалось буквально распылить на молекулы лжеэкспертов, роль которых в процессах последних лет непомерна. Их "вторичный продукт" заменял в судах отсутствие доказательств и свидетелей. Быть может, наш корабль пойдёт ко дну, но один по крайней мере один пиратский бриг мы прихватим с собой", – пишет Черкасов, перечисляя адвокатов "Мемориала".

8 ноября 2021 года российская генпрокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал". 11 ноября такое же требование поступило и в отношении правозащитного центра "Мемориал" (является членом "Международного мемориала", но имеет отдельное юрлицо). В исках утверждалось, что организации нарушают закон об иностранных агентах (ПЦ "Мемориал" был признан иноагентом в 2014 году, а "Международный мемориал" – в 2016 году). 28 декабря 2021 года судья Верховного суда России Алла Назарова приняла ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал". 29 декабря 2021 года судья Московского городского суда Михаил Казаков принял решение удовлетворить иск прокуратуры и ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал".

При рассмотрении дела и приглашенными экспертами, и прокуратурой, и судьями много говорилось о том, "Мемориал" якобы в своей деятельности допускал "оправдание" экстремизма, терроризма и преступлений пособников нацистов. Судя по всему, эти утверждения звучали, прежде всего, для того, чтобы повлиять на общественное мнение в России и за рубежом.

США, Евросоюз, Австралия, Канада и Великобритания выразили сожаление в связи с решениями российских судов о ликвидации в России международного общества и правозащитного центра "Мемориал". Авторы заявления отметили, что судебные решения в отношении структур последовали за "систематическими репрессиями в России против правозащитников, независимых СМИ и журналистов, членов политической оппозиции".

Отметим, что ни правительство Израиля, ни министерство иностранных дел Израиля не публиковали никаких комментариев и заявлений по поводу ликвидации российскими судами международного общества и правозащитного центра "Мемориал". Представителей Израиля не было на судах над "Мемориалом", хотя на них присутствовали представители многих других стран.