Представлена мотивировочная часть решения о ликвидации "Мемориала": ни слова об оправдании экстремизма и терроризма
Председатель Совета правозащитного центра "Мемориал", член правления "Международного Мемориала" Александр Черкасов на своей странице в Facebook сообщил о получении мотивировочной части решения о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал", датированной 11 января.
"Суд в своем решении от 29 декабря никак не использует прокурорские инвективы об "оправдании" нами "экстремизма и терроризма". Ликвидируют нас только за немаркировку ресурсов агентским клеймом. "Экспертиза" специалистов в области разных наук Крюковой и Тарасова упомянута в самом начале решения, в описании иска прокуратуры, а далее нигде не цитируется, не используется и не оценивается, - т е оставлена судом за рамками рассмотрения. Это очевидная победа наших адвокатов и "мемориальской" команды юристов. И этим, кстати, наш судебный процесс выходит за узкие рамки самозащиты. Впервые удалось буквально распылить на молекулы лжеэкспертов, роль которых в процессах последних лет непомерна. Их "вторичный продукт" заменял в судах отсутствие доказательств и свидетелей. Быть может, наш корабль пойдёт ко дну, но один по крайней мере один пиратский бриг мы прихватим с собой", – пишет Черкасов, перечисляя адвокатов "Мемориала".
8 ноября 2021 года российская генпрокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал". 11 ноября такое же требование поступило и в отношении правозащитного центра "Мемориал" (является членом "Международного мемориала", но имеет отдельное юрлицо). В исках утверждалось, что организации нарушают закон об иностранных агентах (ПЦ "Мемориал" был признан иноагентом в 2014 году, а "Международный мемориал" – в 2016 году). 28 декабря 2021 года судья Верховного суда России Алла Назарова приняла ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал". 29 декабря 2021 года судья Московского городского суда Михаил Казаков принял решение удовлетворить иск прокуратуры и ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал".
При рассмотрении дела и приглашенными экспертами, и прокуратурой, и судьями много говорилось о том, "Мемориал" якобы в своей деятельности допускал "оправдание" экстремизма, терроризма и преступлений пособников нацистов. Судя по всему, эти утверждения звучали, прежде всего, для того, чтобы повлиять на общественное мнение в России и за рубежом.
США, Евросоюз, Австралия, Канада и Великобритания выразили сожаление в связи с решениями российских судов о ликвидации в России международного общества и правозащитного центра "Мемориал". Авторы заявления отметили, что судебные решения в отношении структур последовали за "систематическими репрессиями в России против правозащитников, независимых СМИ и журналистов, членов политической оппозиции".
С осуждением решений российских судов по "Мемориалу" выступали глава Европарламента, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), комиссар Совета Европы по правам человека.
Отметим, что ни правительство Израиля, ни министерство иностранных дел Израиля не публиковали никаких комментариев и заявлений по поводу ликвидации российскими судами международного общества и правозащитного центра "Мемориал". Представителей Израиля не было на судах над "Мемориалом", хотя на них присутствовали представители многих других стран.
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