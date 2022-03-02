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NEWSru.co.il :: В мире2 марта 2022 г., 19:21

Более 140 стран на ГА ООН поддержали резолюцию с требованием прекращения Россией войны против Украины

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Более 140 стран на ГА ООН поддержали резолюцию с требованием прекращения Россией войны против Украины

2 марта на чрезвычайной специальной сессии в Нью-Йорке Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию "Агрессия против Украины", в который высказывается призыв к Российской Федерации прекратить боевые действия против Украины и вывести все российские войска с украинских территорий.

"За" резолюцию проголосовала 141 страна-член ООН, "против" – 5, "воздержались" – 35.


Израиль был среди стран, которые поддержали эту резолюцию.

Против голосовали Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея, Эритрея. Иран воздержался. Из стран бывшего СССР воздержались Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

В сообщении ГА ООН сказано: "Резолюция "Агрессия против Украины", соавторами которой выступили более девяноста стран мира, требует, чтобы "Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах"; "немедленно прекратила применение силы против Украины и воздерживалась от любой дальнейшей противоправной угрозы силой или ее применения против любого государства-члена ООН"; а также "немедленно и безоговорочно отменила свое решение, по статусу отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". "Генеральная Ассамблея ООН выражает глубочайшее сожаление по поводу агрессии, совершенной Российской Федерацией против Украины в нарушение статьи 2 4) Устава", – говорится в принятой резолюции. Ее соавторы призвали Россию придерживаться принципов Устава ООН и выразили сожаление по поводу "участия Беларуси в этом незаконном применении силы против Украины", призвав Минск соблюдать свои международные обязательства. В документе содержится призыв ко всем сторонам выполнять Минские соглашения, преодолевать разногласия мирным путем, а также соблюдать нормы международного гуманитарного права, которые обязывают защищать мирное население и обеспечивать условия для оказания помощи.

Спецсессия, напомним, проводится на основании голосования, которое состоялось в Совете Безопасности в минувшее воскресенье, и принятой в 1950 году резолюции "Единство во имя мира". Это процедура позволяет обходить вето какого-либо из постоянных членов Совбеза, в данном случае – России, которая ранее блокировала в Совете Безопасности резолюцию, осуждавшую ее действия на территории Украины.


11-я чрезвычайная спецсессия Генеральной ассамблеи продлилась три дня, в ходе которых с ее трибуны к международному сообществу обратилось более ста делегаций. В ходе своего выступления в первый день сессии Генеральный секретарь ООН призвал остановить кровопролитие, вернуть солдат в казармы, приступить к диалогу, а также защищать гражданское население, соблюдать права человека и уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Чрезвычайная спецсессия не закончилась сегодня, а только временно приостановила свою работу. Принятая резолюция наделяет председателя Генеральной ассамблеи полномочиями возобновить заседания по требованию государств-членов.

Права вето постоянные члены СБ ООН на сессиях ГА не имеют. Но резолюции Генеральной ассамблеи, в отличие от резолюций Совбеза, никого ни к чему не обязывают.

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