Беннет пообещал, что Израиль поддержит резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с осуждением России

Израиль поддержит резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которую предложат США, с осуждением российского вторжения в Украину и призывом к немедленному прекращению военных действий. Об этом заявил премьер-министр Нафтали Беннет в ходе заседания военно-политического кабинета, состоявшегося 27 февраля. Аналогичное заявление Нафтали Беннет сделал в ходе заседания правительства. Портал Ynet цитирует слова премьер-министра, сказавшего, что если Израиль не будет говорить о войне "слишком много", то голосование за резолюцию не приведет к осложнениям в отношениях с Россией.

Как сообщалось ранее, в ходе заседания премьер-министр настойчиво попросил министров воздержаться от высказываний по поводу происходящего в Украине. Министр внутренних дел Айелет Шакед также призвала израильских политиков к молчанию. "Чем меньше мы говорим, тем лучше", – считает Шакед.

В то же время, США подвергли Израиль критике в связи с отказом поддержать страны проголосовавшие за резолюцию СБ ООН с осуждением России. Как сообщает журналист портала Walla Барак Равид, вскоре после того, как Россия наложила вето на проект резолюции, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд направила послание представителю Израиля в этой организации Гиладу Эрдану. В этом послании говорилось, что США разочарованы действиями Израиля.

В МИД Израиля заявили, что контакты с американской администрацией ведутся по различным каналам. "Все аспекты украинской проблемы обсуждаются, и мы можем сказать, что наши партнеры отдают себе отчет в мотивах наших шагов", – заявляют в израильском МИДе.

Накануне Совет безопасности ООН одобрил резолюцию о созыве специальной сессии Генассамблеи по ситуации на Украине. Чрезвычайная сессия ГА ООН созывается впервые после обсуждения ситуации на Голанских высотах в 1982 году.

Агентство France Presse со ссылкой на неназванных дипломатов пишет: Украина и ее союзники ожидают, что на сессии Генассамблеи за осуждение России и признание, что она нарушила Устав ООН, проголосуют больше 100 из 193 стран мира.

Права вето постоянные члены СБ ООН на сессиях ГА не имеют. Но резолюции Генеральной ассамблеи, в отличие от резолюций Совбеза, никого ни к чему не обязывают.

На Генассамблее ООН Израиль должен голосовать.

Ранее глава МИД Израиля Яир Лапид выступил с осуждением действий России против Украины. Однако премьер-министр Израиля Нафтали Беннет воздержался от прямого осуждения агрессивных действий руководства РФ. Не исключено, что это связано с тем, кто он получил предложение от президента Украины Владимира Зеленского выступить в качестве посредника на переговорах с Москвой.

26 февраля в Тель-Авиве и Хайфе прошли многотысячные марши в поддержку Украины.