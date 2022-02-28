Беннет пообещал, что Израиль поддержит резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с осуждением России
Израиль поддержит резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которую предложат США, с осуждением российского вторжения в Украину и призывом к немедленному прекращению военных действий. Об этом заявил премьер-министр Нафтали Беннет в ходе заседания военно-политического кабинета, состоявшегося 27 февраля. Аналогичное заявление Нафтали Беннет сделал в ходе заседания правительства. Портал Ynet цитирует слова премьер-министра, сказавшего, что если Израиль не будет говорить о войне "слишком много", то голосование за резолюцию не приведет к осложнениям в отношениях с Россией.
Как сообщалось ранее, в ходе заседания премьер-министр настойчиво попросил министров воздержаться от высказываний по поводу происходящего в Украине. Министр внутренних дел Айелет Шакед также призвала израильских политиков к молчанию. "Чем меньше мы говорим, тем лучше", – считает Шакед.
В то же время, США подвергли Израиль критике в связи с отказом поддержать страны проголосовавшие за резолюцию СБ ООН с осуждением России. Как сообщает журналист портала Walla Барак Равид, вскоре после того, как Россия наложила вето на проект резолюции, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд направила послание представителю Израиля в этой организации Гиладу Эрдану. В этом послании говорилось, что США разочарованы действиями Израиля.
В МИД Израиля заявили, что контакты с американской администрацией ведутся по различным каналам. "Все аспекты украинской проблемы обсуждаются, и мы можем сказать, что наши партнеры отдают себе отчет в мотивах наших шагов", – заявляют в израильском МИДе.
Накануне Совет безопасности ООН одобрил резолюцию о созыве специальной сессии Генассамблеи по ситуации на Украине. Чрезвычайная сессия ГА ООН созывается впервые после обсуждения ситуации на Голанских высотах в 1982 году.
Агентство France Presse со ссылкой на неназванных дипломатов пишет: Украина и ее союзники ожидают, что на сессии Генассамблеи за осуждение России и признание, что она нарушила Устав ООН, проголосуют больше 100 из 193 стран мира.
Права вето постоянные члены СБ ООН на сессиях ГА не имеют. Но резолюции Генеральной ассамблеи, в отличие от резолюций Совбеза, никого ни к чему не обязывают.
Экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на территории Украины состоялось 25 февраля. При голосовании воздержались три государства: Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Остальные 11 членов СБ ООН проголосовали за резолюцию. Всего резолюцию (в качестве коспонсоров) поддержала 81 страна. Израиль, несмотря на просьбу администрации Байдена, решил не поддерживать страны, проголосовавшие за резолюцию Совета безопасности ООН, осуждающую действия России в Украине. Израиль не входит в состав Совбеза ООН, но при этом представитель Израиля имеет право высказывать свое мнение.
На Генассамблее ООН Израиль должен голосовать.
Ранее глава МИД Израиля Яир Лапид выступил с осуждением действий России против Украины. Однако премьер-министр Израиля Нафтали Беннет воздержался от прямого осуждения агрессивных действий руководства РФ. Не исключено, что это связано с тем, кто он получил предложение от президента Украины Владимира Зеленского выступить в качестве посредника на переговорах с Москвой.
26 февраля в Тель-Авиве и Хайфе прошли многотысячные марши в поддержку Украины.
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