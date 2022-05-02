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NEWSru.co.il :: В мире2 мая 2022 г., 13:13

В Одессе сообщают об обстреле моста через Днестровский лиман

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В Одессе сообщают об обстреле моста через Днестровский лиман

Городская администрация Одессы сообщает, что российские войска вновь обстреляли мост через Днестровский лиман. Сообщается, что удар был нанесен тремя ракетами.

В социальных сетях появились видео, на которых в районе моста видел большой столб дыма.

Ранее сообщалось, что в Одессе были слышны взрывы.

Информация о повреждении моста уточняется.


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