Сенатор-либертарианец заблокировал финансирование пополнения боезапаса для "Железного купола"

Сенатор Рэнд Пол, представитель либертарианских позиций в Республиканской партии, заблокировал утверждение закона о выделении 1 миллиарда долларов на финансирование пополнения боезапаса для израильской системы ПРО "Железный купол" по ускоренному порядку.

По словам Пола, последовательно выступающего против любой военной помощи иностранным государствам, США следует не выделять Израилю миллиард шекелей из бюджета, а взять деньги из средств, уже выделенных для ставшей ненужной помощи Афганистану.

Поскольку единогласного утверждения соглашения не получилось, руководству Демократической партии теперь необходимо назначить дату для голосования. Если оно не будет назначено на эту неделю, то утверждение закона отложится на неопределенный срок, поскольку сенат уходит на каникулы.

Американо-израильский комитет AIPAC осудил позицию Рэнда Пола, обвинив его в том, что он встал в один ряд с прогрессивным крылом Демократической партии (8 представителей этого крыла проголосовали против закона в Палате представителей).

Напомним, что это вторая задержка в выделении средств на пополнение боезапаса "Железного купола", обещанное Израилю президентом США Джо Байденом. 21 сентября пункт об оказании помощи Израилю был исключен из закона о госбюджете по требованию "прогрессивного" блока в Демократической партии, представители которого угрожали в противном случае проголосовать против бюджета. Поскольку наличия этого пункта было недостаточно, чтобы получить поддержку республиканских конгрессменов, спикер Конгресса Нэнси Пелоси, которая должна провести бюджет до 30 сентября, была вынуждена уступить. Против финансирования "Железного купола" выступали Александра Оскарио-Кортез, Бетти МакКоллум, Рашида Тлаиб, Ильхан Омар, Айанна Прессли, Прамила Джайяпал, Джамаль Боуман.

Лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стэни Хойер в телефонной беседе с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом заверил тогда собеседника, что исключение параграфа о "Железном куполе" из проекта закона о государственном бюджете было вызвано техническими причинами.

Многие конгрессмены-демократы были возмущены исключением пункта о "Железном куполе" из закона о бюджете, и подчеркивали, что проголосовали в итоге за бюджет только чтобы избежать блокирования работы правительства: "Только в морально извращенной вселенной финансирование системы, защищающей гражданские лица от ракет террористов, может считаться противоречивым".

Представители Республиканской партии обвинили руководство Демократической партии в "капитуляции перед антисемитским влиянием лево-радикальных членов партии".

Во время обсуждения закона об оказании помощи Израилю член Палаты представителей от Демократической партии Роза Делауро напомнила, что выделяемые средства необходимы для пополнения запаса ракет-перехватчиков, используемых системой ПРО "Железный купол". Она заявила, что этот шаг доказывает приверженность обоих партий принципам безопасности Израиля.

Израильские СМИ обращают внимание на то, что выступление Рашиды Тлаиб о "военных преступлениях Израиля", вызвало возмущение большинства членов палаты представителей. В частности Тед Дойч, демократ из Флориды, напомнил, что "Израиль является единственным еврейским государством в мире".