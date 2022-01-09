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NEWSru.co.il :: В мире9 января 2022 г., 15:25

США готовы удовлетворить часть требований Путина к NATO

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Накануне начала американо-российских консультаций по вопросу о распространению NATO на восток представители администрации США заявили о возможности удовлетворения части требований, содержащихся в так называемом "ультиматуме Путина".


Как сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на официальные источники, США будут готовы ограничить проведение маневров в Восточной Европе и не допустить поставок Украине наступательных ракетных вооружений – при условии, что Россия сделает встречные шаги, прежде всего – ликвидирует военную группировку на границе Украины.

При этом американские представители подчеркивают: военное присутствие США в Восточной Европе сокращено не будет. Они дают понять, что в случае российского вторжения на Россию могут быть распространены те же жесткие санкции, что и на Кубу, Иран и КНДР.

Напомним, что в середине декабря 2021 года Россия выступила с предложениями по гарантиям безопасности, документом который СМИ прозвали "ультиматумом Путина".

Он не только требовал запретить дальнейшее распространение NATO на восток, прежде всего, присоединение к нему Украины, но и настаивал на прекращение военной деятельности альянса в странах Восточной Европы, уже вступивших в блок.

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