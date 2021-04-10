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NEWSru.co.il :: В мире10 апреля 2021 г., 17:55

В Польше намерены реставрировать столовую для офицеров SS из Освенцима

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В Польше намерены реставрировать столовую, в которой обедали офицеры SS из Освенцима

"Фонд памятных мест близ Освенцима-Биркенау", основанный восемь лет назад специально для сохранения зданий, связанных с бывшим концлагерем, но не входящих в мемориальный комплекс, намерен реставрировать столовую, в которой обедали и отдыхали офицеры SS, сообщает Times of Israel.

Построенная в 1942 году, столовая могла вместить до 4000 человек. После войны помещение несколько лет служило складом для зерна, затем было заброшено и постепенно разрушалось. "Офицеры SS, осуществлявшие массовые убийства на территории концлагеря, приходили сюда после "работы", чтобы поесть, выпить, принять участие в мероприятиях, послушать концерт, словом, приятно провести время", - рассказал один из организаторов фонда Дагмар Копияш.


По словам Копияша, после того, как реставрация будет завершена, в здании могут проводиться официальные церемонии или культурные мероприятия, связанные с историей концлагеря и Холокостом. В столовой может быть также создана "стена позора" с перечислением имен обедавших здесь нацистов. Копияш подчеркнул, что это место послужит напоминанием о банальности зла.

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