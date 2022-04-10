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NEWSru.co.il :: В мире10 апреля 2022 г., 15:01

Папа Франциск призвал к пасхальному перемирию в Украине

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Папа Франциск призвал к пасхальному перемирию в Украине

Папа Римский Франциск в своем обращении, посвященном вербному воскресенью, призвал объявить пасхальное перемирие в зоне военных действий в Украине. Он назвал войну безумием, но воздержался от упоминания России.

Понтифик подчеркнул: прекращение огня должно быть использовано не для того, чтобы собраться с силами для новой схватки, а для начала переговоров, призванных содействовать достижению мира и положить конец насилию.

"Когда мы обращаемся к насилию, то забываем о том, для чего пришли в этот мир. Проявлением этого становится и безумие войны, и Христа распинают вновь", - сказал Франциск, обращаясь к собравшимся на площади Святого Петра.


Отметим, что впервые с начала пандемии паломники и туристы смогли принять участие в праздновании вербного воскресенья, которое знаменует прибытие Иисуса Христа в Иерусалим накануне распятия. Через неделю католики будут отмечать Пасху – главный праздник христианского календаря.

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