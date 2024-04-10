Паводок на Урале: уровень воды на полметра превысил опасную отметку

Уровень воды в реке Урал продолжает расти, достигнув в Оренбурге отметки в 978 сантиметров. Ранее мэрия города предупреждала, что опасным является уровень в 930 сантиметров. По прогнозам метеорологов, 10 апреля паводок должен достичь максимума.

"Всем жителям потенциальных районов затопления необходимо собрать ценные вещи, документы и незамедлительно покинуть свои дома", – говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

По официальным данным, в зоне затопления в Оренбурге оказались 1910 домовладений и 2392 приусадебных участка. На всех подтопленных территориях усилено патрулирование полиции, чтобы избежать мародерства.

Агентство "Интерфакс" сообщает, что в Орске в зону подтопления попал музей Тараса Шевченко. Из него вывезено все экспонаты – 80 единиц хранения, а также документация. "Все экспонаты хранятся с соблюдением температурно-влажностных режимов", – заявила министр культуры РФ Любимова.