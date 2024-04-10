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Паводок на Урале, уровень воды на полметра превысил опасную отметку

время публикации: 10 апреля 2024 г., 10:50 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 12:12
Паводок на Урале: уровень воды на полметра превысил опасную отметку
AP Photo

Уровень воды в реке Урал продолжает расти, достигнув в Оренбурге отметки в 978 сантиметров. Ранее мэрия города предупреждала, что опасным является уровень в 930 сантиметров. По прогнозам метеорологов, 10 апреля паводок должен достичь максимума.

"Всем жителям потенциальных районов затопления необходимо собрать ценные вещи, документы и незамедлительно покинуть свои дома", – говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

По официальным данным, в зоне затопления в Оренбурге оказались 1910 домовладений и 2392 приусадебных участка. На всех подтопленных территориях усилено патрулирование полиции, чтобы избежать мародерства.

Агентство "Интерфакс" сообщает, что в Орске в зону подтопления попал музей Тараса Шевченко. Из него вывезено все экспонаты – 80 единиц хранения, а также документация. "Все экспонаты хранятся с соблюдением температурно-влажностных режимов", – заявила министр культуры РФ Любимова.

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