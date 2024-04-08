Оренбург готовится к пику наводнения

В ходе паводка в Оренбургской области, пик которого ожидается 10 апреля, будут затоплены несколько населенных пунктов и часть самого Оренбурга. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области. Ситуация нормализуется не ранее 25 апреля.

«В зоне подтопления окажутся ряд районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал», - говорится в заявлении.

По информации агентства «Интерфакс», в Оренбурге в зоне затопления оказались два микрорайона и 17 садовых товариществ, 1973 дома и 2569 приусадебных участков. В целом по области подтоплено 10168 жилых домов и 18471 приусадебный участок, 6127 человек эвакуированы.

Напомним, что 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков сообщил о решении квалифицировать паводок в Оренбургской области как чрезвычайную ситуацию федерального характера. С 4 апреля там действовал режим ЧС регионального уровня.