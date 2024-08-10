Глава британского МИДа призвал ХАМАС не подвергать опасности мирных жителей Газы

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что он потрясен ударом по комплексу "Ат-Табин" и трагической гибелью людей, однако добавил, что "ХАМАС должен прекратить подвергать опасности гражданское население".

Это замечание главы британского МИДа возмутило ХАМАС, который выступил со специальным ответным заявлением, сообщив, что слова Лэмми это "вопиющая попытка Британии уклониться от ответственности за преступления оккупации".

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовали совместное заявление об ударе по школьному комплексу "Ат-Табин" недалеко от мечети в районе Дарадж Туффах в городе Газа. Это здание было превращено в штаб террористов ХАМАСа.

Согласно данным, полученным разведкой после нанесения удара, были ликвидированы не менее 19 террористов, боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада", их личности установлены.

Удар был нанесен посредством трех высокоточных боеприпасов, которые, по мнению экспертов, не могли причинить столь серьезный ущерб как тот, на котором настаивает в своих сообщениях ХАМАС. Кроме того, на фотографиях, сделанных на территории комплекса после удара по нему, видно, что здание практически не пострадало.

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