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Мир

Лесной пожар в Малибу: эвакуированы жители двух тысяч домов

Пожары
время публикации: 10 декабря 2024 г., 19:41 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 19:46
Лесной пожар в Малибу: эвакуированы жители двух тысяч домов
AP Photo/Eric Thayer

Более 700 пожарных борются с лесным пожаром в Малибу, площадь которого превысила 2200 акров (около девяти квадратных километров). О жертвах информации не поступало.

Глава пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне на специальном брифинге сообщил, что пострадало "минимальное количество домов". Вместе с тем, он подчеркнул, что пожар пока не локализован, и угроза остается.

Шериф округа Роберт Луна отметил, что в затронутой зоне проживает около 18 тысяч человек примерно в 8100 зданиях, в отношении жителей 2043 строений был выдан приказ об эвакуации.

Для эвакуируемых жителей организовано несколько убежищ с отдельно выделенными зонами для животных.

Мир
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