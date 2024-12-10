Лесной пожар в Малибу: эвакуированы жители двух тысяч домов

Более 700 пожарных борются с лесным пожаром в Малибу, площадь которого превысила 2200 акров (около девяти квадратных километров). О жертвах информации не поступало.

Глава пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне на специальном брифинге сообщил, что пострадало "минимальное количество домов". Вместе с тем, он подчеркнул, что пожар пока не локализован, и угроза остается.

Шериф округа Роберт Луна отметил, что в затронутой зоне проживает около 18 тысяч человек примерно в 8100 зданиях, в отношении жителей 2043 строений был выдан приказ об эвакуации.

Для эвакуируемых жителей организовано несколько убежищ с отдельно выделенными зонами для животных.