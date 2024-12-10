Бывшая заложница ХАМАСа Иегудит Раанан встретилась с Дональдом Трампом

Штаб семей похищенных, представители которого находятся в настоящий момент в США, сообщают, что Иегудит Раанан, которая вместе с дочерью Натали была первой освобожденной ХАМАСом похищенной, встретилась с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Она подарила Трампу нарисованный ей рисунок, рассказала ему о том, как происходило похищение и о том, как их содержали в Газе. Иегудит Раанан подчеркнула, что доверяет Дональду Трампу, и попросила его сделать все возможное, чтобы вернуть оставшихся в секторе Газы 100 похищенных домой.

59-летняя Иегудит Тай Раанан и ее 18-летняя Дочь Натали Шошана Раанан были похищены террористами 7 октября, когда находились в гостях в кибуце Нахаль-Оз. Они являются гражданками Израиля и США, но ХАМАС говорил о них исключительно как об американках. Они были освобождены при посредничестве Катара 20 октября.