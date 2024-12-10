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Мир

Президенту Бразилии удалили внутричерепную гематому

время публикации: 10 декабря 2024 г., 15:40 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 15:40
Президенту Бразилии удалили внутричерепную гематому
AP Photo/Santiago Mazzarovich

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенес трепанацию черепа и операцию по удалению внутричерепной гематомы, причиной которой стало его падение у себя в ванной комнате в октябре нынешнего года. Как сообщается, операция прошла удачно.

Гематома была выявлена 9 декабря, когда 79-летнему политику, жаловавшемуся на головную боль, была сделана магнитно-резонансная томография.

Напомним: из-за полученной травмы головы президенту Бразилии пришлось отказаться от участия в саммите BRICS, который в конце октября прошел в российской Казани – врачи запретили главе государства летать на самолете.

Мир
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Президент Бразилии отказался от участия в саммите BRICS в Казани из-за травмы головы