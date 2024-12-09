Европейские страны прекратили рассмотрение просьб сирийцев о политическом убежище

После падения режима Асада Великобритания, Германия, Швеция, Греция, Франция и Австрия приостановили рассмотрение поданных беженцами из Сирии просьб о предоставлении политического убежища. При этом пересмотр уже принятых решений не планируется.

"Ситуация в Сирии стремительно меняется. Некоторые уже начали возвращаться на родину", – заявила министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер. Ранее премьер-министр Кир Стармер призвал к восстановлению в Сирии мира и стабильности после свержения "варварского режима".

Самая большая община мигрантов из Сирии – в Германии. Здесь проживает около 1,3 миллионов выходцев из этой страны. На рассмотрении властей находятся 47270 просьб о предоставлении статуса.

Решение вызвало критику как в коалиции, так и в оппозиции. Представитель ХДС Йохан Вадерпфуль напомнил о тесных связях победивших в Сирии повстанцев с афганскими талибами. Он не стал исключать увеличения потока беженцев из Сирии. Ламья Каддор из партии "Зеленых" восприняла решение как свидетельство подготовки к депортациям.