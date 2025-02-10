Президент Румынии заявил об уходе в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что 12 февраля покинет пост главы государства. Он заявил об этом после того, как оппозиции с третьей попытки удалось вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте.

Полномочия главы государства истекли 21 декабря. Однако его преемник так и не был избран: Верховный суд отменил результаты первого тура выборов, первое место на которых занял ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску. Суд постановил, что Йоханнис продолжит исполнять свои обязанности до проведения новых выборов.

Основанием для отмены голосования стало расследование спецслужб, согласно которому, агитацию за Джорджеску вели 25000 бот-аккаунтов в TikTok. Предполагается, что эти аккаунты контролировались из России, что дает основание для обвинений в иностранном вмешательстве.