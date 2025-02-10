Захарова рассказала о вкладе России в освобождение заложников, сославшись на лидера ХАМАСа

10 февраля МИД РФ опубликовал ответ официального представителя министерства Марии Захаровой на вопрос о том, насколько весомым является вклад России в усилия по освобождению Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках террористами ХАМАСа в Газе с 7 октября 2023 года.

При формулировании вопроса Захаровой отмечалось: "Посол Израиля в Москве Симона Гальперин в недавнем интервью российским СМИ, касаясь данного сюжета, утверждала, что договоренности по А.Труфанову, как и по другим заложникам, – заслуга исключительно властей Израиля, а шаги, предпринимавшиеся Россией, не увенчались успехом".

Захарова эти слова израильского посла опровергает, ссылаясь на слова одного из лидеров ХАМАСа. Приводим ответ Захаровой дословно так, как он опубликован на сайте МИД РФ: "Ответ: Отвечая на Ваш вопрос, сошлюсь на заявление заместителя председателя Политбюро ХАМАС Мусы Абу-Марзука, которое он сделал 3 февраля по прилету в Москву для встречи со специальным представителем Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богдановым. Он прямо сказал, что решение о включении А.Труфанова в список лиц, которых предполагается обменять на палестинских заключенных в ходе реализации первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заключенного между ХАМАС и Израилем в январе с.г., было принято по просьбе России и в знак благодарности за неизменную позицию нашей страны в поддержку справедливого решения палестинского вопроса. Кроме того, полагаем нелишним напомнить, что в ходе так называемой "гуманитарной паузы" в ноябре 2023 года в таком же исключительном порядке по нашему обращению были освобождены россияне Елена Труфанова, Ирина Татти (мать и бабушка А.Труфанова), Рон Кривой, а также пережившая Холокост пожилая израильтянка Я.Адар. Причем это было сделано без каких-либо условий и требований встречных шагов с израильской стороны. В своих многомесячных переговорах с представителями палестинского движения по всем имеющимся каналам мы настойчиво добивались скорейшего возвращения всех наших соотечественников. С должным вниманием отнеслись и к соответствующим обращениям в наш адрес ряда иностранных партнеров. Конкретные результаты, которых удалось добиться в ходе работы на этом приоритетном для нас гуманитарном направлении, побудили руководство Израиля изменить свое негативное восприятие нашего взаимодействия с движением ХАМАС. На смену звучавшей ранее критике пришел более прагматичный подход, обусловленный усилившейся заинтересованностью в использовании посреднического потенциала России для решения данной проблемы. Это, среди прочего, выразилось и в многочисленных обращениях к нам израильских представителей на разных уровнях, включая Посольство Израиля в Москве, с просьбами продолжать активную работу по данному досье. На таком фоне необъективная оценка посла С.Гальперин российского вклада в освобождение заложников, мягко говоря, вызывает удивление. Но оставим это, как говорится, на ее совести. Россия будет продолжать настойчиво добиваться скорейшего возвращения домой не только наших соотечественников А.Труфанова и уроженца Донбасса М.Харкина, но и всех других заложников. Для этого Израиль и ХАМАС должны строго выполнять достигнутые договоренности в рамках соглашения о прекращении боевых действии в секторе Газа как на нынешнем, так и на последующих этапах его реализации. Ведь от этого зависит судьба всех остающихся в Газе заложников, а также освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных".

Комментарий Newsru.co.il

Александр Труфанов и его подруга Сапир Коэн, Елена Труфанова (мама Александра) и Ирина Татти (бабушка Александра) 7 октября 2023 года в кибуце Нир-Оз, около границы с Газой, были захвачены террористами, которые убили Виталия Труфанова (отца Александра). 29-30 ноября 2023 года, в рамках процедуры обмена, Сапир Коэн, Елена Труфанова и Ирина Татти были освобождены из плена. Александра Труфанова удерживает "Исламский джихад". У Елены, Ирины и Александра есть российское гражданство. 29 ноября 2023 года, накануне освобождения Елены и Ирины, замглавы "политбюро" террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук заявлял, что их отпускают "из уважения к президенту Путину". Кремль действительно участвовал в переговорах по их освобождению. Впрочем, они в любом случае должны были выйти на свободу в соответствии с договоренностями, достигнутыми на непрямых переговорах между Израилем и ХАМАСом.

Гражданин России и Израиля Рон Кривой был освобожден 27 ноября 2023 года. ХАМАС заявлял, что это было сделано по просьбе президента РФ Владимира Путина.

85-летняя Яфа Адар была освобождена 24 ноября 2023 года. Возможно, ее имя и называлось в ходе переговоров представителей РФ и ХАМАСа. Но все оставшиеся в живых пожилые женщины, захваченные террористами 7.10.2023, были освобождены в ноябре 2023 года в рамках соглашения о сделке между Израилем и ХАМАСом.

Что касается Максима Харкина – израильского военнослужащего, репатрианта из Украины (Донецк), родители которого добились для него получения российского гражданства – то 3 февраля 2025 года Муса Абу Марзук заявлял, что его готовы отпустить только на следующем этапе сделки, если Израиль пойдет на полное прекращение огня. "Израильская армия не будет воевать, пока их сослуживцы в плену", – заявил он.

Как отмечала редакция Newsru.co.il, несмотря на публичные заявления о поддержке, в том числе со стороны президента РФ Владимира Путина, у Москвы есть повод для недовольства руководством ХАМАСа. 1 марта 2024 года МИД РФ заявлял, что в ходе переговоров с Мусой Абу Марзуком с российской стороны была "акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных и удерживаемых в Газе в качестве заложников гражданских лиц, в том числе трех российских граждан – Александра Труфанова, Андрея Козлова и Александра Лобанова". Через несколько недель после этой встречи замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявлял агентству ТАСС, что Россия продолжает контакты с ХАМАСом, чтобы добиться освобождения российских граждан, захваченных боевиками. Однако Труфанов по-прежнему остается в заложниках. Козлов вместе с еще тремя заложниками был освобожден израильским спецназом в ходе дерзкой операции в Нусейрате 8 июня 2024 года. Позже появились публикации об издевательствах в плену над заложниками, в том числе над российским гражданином Козловым.

В сентябре 2024 года Александр Лобанов был убит террористами ХАМАСа в Газе вместе с еще пятью заложниками.

Руководство ХАМАСа многократно благодарило руководство РФ за поддержку "палестинского сопротивления". В то же время руководство ХАМАСа до сих пор не смогло или не захотело удовлетворить просьбу Кремля об освобождении российских граждан, захваченных террористами и удерживаемых в Газе.

Власти РФ не признают ни ХАМАС, ни "Исламский джихад" террористическими организациями. Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа и "Исламского джихада" на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа в марте 2020 года, затем состоялась их встреча в сентябре 2022 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров неоднократно ранее встречался в Москве. В январе 2017 года Лавров обратился к представителям руководства ФАТХа, ХАМАСа и "Исламского джихада" так: "Уважаемые гости, дорогие друзья..."

После трагических событий "черной субботы", 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАСа и других группировок осуществили нападение на территорию Израиля, убив более тысячи человек и похитив сотни мирных граждан (среди убитых, раненых и похищенных были граждане РФ), МИД России неоднократно принимал делегации ХАМАСа. Москва ставит себе в заслугу факт освобождения некоторых граждан РФ, находившихся в плену у террористов в Газе.

Многие аналитики отмечают, что власти РФ стали одним из основных бенефициаров нынешней войны в Израиле. Так как события на Ближнем Востоке не только отвлекают внимание от войны в Украине, но и повлияли на сокращение военной помощи Украине.