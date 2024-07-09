Моди в гостях у Путина: визит на фоне российского ракетного удара по Украине

Премьер-министр Индии Нерендра Моди провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Россия стала первым государством, которое посетил индийский лидер после переизбрания главой правительства на третий срок.

Одним из основных вопросов на переговорах стала война между Россией и Украиной. Администрация США призвала Моди выступить в поддержку территориальной целостности Украины. Государственный департамент также призвал уважать украинский суверенитет.

За несколько часов до начала визита Россия нанесла по украинским городам массированный ракетный удар, жертвами которого стали по меньшей мере 37 человек. Значительные разрушения нанесены Центральной детской больнице Киева.

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день", – написал в социальной сети Х президент Украины Владимир Зеленский.

Любой верящий в человечество ощущает боль, когда умирают люди, особенно, когда умирают ни в чем неповинные дети. Когда мы ощущаем такую боль, то сердце просто разрывается, и я имел возможность поговорить об этих вопросах вчера", – заявил Моди. Вечером 8 июля политики встречались в неформальной обстановке.

"Я благодарю за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, конечно, прежде всего мирным путем", – сказал российский лидер.