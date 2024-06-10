Правительство Германии обнародовало план действий на случай войны с Россией

Правительство Германии впервые после окончания Холодной войны публикует план действий на случай масштабной войны в Европе. Он предусматривает введение всеобщей воинской обязанности и ограничение питания. Основанием для этого стала российская угроза. В документе, озаглавленном "Рамочная директива общей обороны", 67 страниц.

Лица старше 18 лет могут быть мобилизованы на стратегически важные работы – например, в пекарни и на почту. Работникам запретят увольнения, Врачи, медсестры и ветеринары встанут на особый учет с возможностью направления в армию, сообщает CNN.

Предполагается создание федеральных продовольственных резервов из риса, сушеных бобовых культур, сухого молока. В случае нехватки государство возьмет на себя обязательство предоставлять гражданам одну горячую трапезу в сутки. трапезу в сутки. Не исключается введение талонов на топливо.

Больницам предложено приготовиться к приему значительного числа пострадавших. Станции метро и подземные парковки будут переоборудованы под убежища. При этом граждан предупреждают: в случае чрезвычайной ситуации власти не всегда смогут прийти на помощь сразу.

"Российская агрессия коренным образом изменила ситуацию в сфере безопасности в Европе. В первую очередь это касается наших восточных партнеров по ЕС и NATO – балтийских стран. Но есть и гибридные угрозы: кибер-атаки, шпионаж и дезинформация", – заявила, представляя план, министр внутренних дел Нэнси Фезер.