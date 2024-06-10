Итоги выборов в Европарламент: центр с трудом сдерживает натиск ультраправых

Согласно первоначальным результатам выборов, Европейская народная партия – альянс умеренно правых партий христианско-демократической направленности, будет самой многочисленной фракцией в Европейском парламенте нового созыва. Она получит 181 из 720 депутатских мандатов.

Социал-демократический Прогрессивный альянс будет представлен 135 депутатами. Он уступил второе место партиям, стоящим на ультраправых и право- популистских позициях. Их фракция будет насчитывать 150 депутатов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представительница ЕНП, заявила, что это движение сохраняет роль якоря стабильности в европейской политике. Она призвала потенциальных партнеров дать отпор экстремизму.

"Центр держится. Но экстремисты как с правой, так и с левой стороны усилили свои позиции. Поэтому результаты голосования возлагает большую ответственность на партии центра", – заявила она, выступая в Брюсселе.

Значительного успеха ультраправые достигли в крупнейших государствах ЕС. Во Франции Национальное объединение получило почти 37% голосов, в то время как сторонники президента Эммануэля Макрона всего 14,6%. Это заставило главу государства объявить досрочные парламентские выборы.

"Альтернатива для Германии" заняла второе место в этой стране, значительно отстав от блока ХДС/ХСС, однако обойдя социал-демократическую партию и другие движения, входящие в правящую в Германии левоцентристскую коалицию.

Ультраправых характеризует евроскептицизм- то есть отказ от наращивания интеграции стран ЕС. Эти партии также нередко выступают против продолжения европейской поддержки Украины, борющейся с российской агрессией.