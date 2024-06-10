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Премьер-министр Бельгии сообщил об уходе в отставку после провала на выборах

время публикации: 10 июня 2024 г., 00:08 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 00:08
Премьер-министр Бельгии сообщил об уходе в отставку после провала на выборах
Philip Reynaers, Pool via AP

Глава правительства Бельгии Александр де Кро объявил о том, что в понедельник, 10 июня, подаст в отставку в связи с поражением его партии на парламентских выборах. Об этом написало бельгийское издание La Libre.

Александр де Кро в своем заявлении признал поражение своей партии и поздравил победителей, консервативную партию N-VA, которая придерживается идеологии фламандского национализма.

"Для нас это был особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я подам в отставку с поста премьер-министра. Но либералы сильны. We will be back", – пообещал он.

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