Премьер-министр Бельгии сообщил об уходе в отставку после провала на выборах

Philip Reynaers, Pool via AP

Глава правительства Бельгии Александр де Кро объявил о том, что в понедельник, 10 июня, подаст в отставку в связи с поражением его партии на парламентских выборах. Об этом написало бельгийское издание La Libre.

Александр де Кро в своем заявлении признал поражение своей партии и поздравил победителей, консервативную партию N-VA, которая придерживается идеологии фламандского национализма.

"Для нас это был особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я подам в отставку с поста премьер-министра. Но либералы сильны. We will be back", – пообещал он.