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Мир

"Реконструкция" резни 7 октября в Брюсселе: мэр обвинил организаторов в нарушении договора

Бельгия
время публикации: 10 июня 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 14:20
"Реконструкция" резни 7 октября в Брюсселе: мэр обвинил организаторов в нарушении договора
AP Photo/Manu Fernandez

Мэр брюссельской коммуны Сен-Жиль Жан Спинетт выступил с резким осуждением "реконструкции" резни 7 октября, которая была проведена в рамках одобренного властями "Фестиваля сопротивления", превратившегося в фестиваль солидарности с ХАМАСом.

На видео, получившем широкое распространение в социальных сетях, можно увидеть мужчин в куфиях и одежде в стиле "милитари", размахивающих муляжами оружия, в то время как на земле перед ними лежат в лужах крови жертвы. Мужчины затем оборачиваются к зрителям и в знак победы поднимают сжатые в кулак ладони – все это под призывы "От реки до моря". Зрители одобрительно их приветствуют.

"Это действительно может быть воспринято как одобрение или прославление ХАМАСа. Я разделяю возмущение этими кадрами", – цитирует мэра издание Brussels Times. Спинетт рассказал, что прежде чем одобрить мероприятие, проконсультировался с полицией.

Он также потребовал от организаторов гарантий, что мероприятие на будет сеять рознь. Другими условиями проведения фестиваля стали запрет на упоминания "Хизбаллы" или ХАМАСа и призывы к насилию. "Как я понимаю, эти условия соблюдены не были", – констатировал политик.

Организаторы фестиваля, радикальное исламистское движение "Самидун", заявили, что речь идет не о пропаганде насилия, а о полногласном призыве к справедливости и достоинству. По их словам, лежавшие на полу окровавленные фигуры изображали жертв "сионистской агрессии". Отметим, что во многих западных странах деятельность "Самидун" запрещена.

Мир
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