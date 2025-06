Зафиксирован сбой в работе ChatGPT

Во вторник, 10 июня, был зафиксирован сбой в работе чат-бота ChatGPT. Официальная страница OpenAI помечает ChatGPT (и часть API) как "Investigating" – фиксируются повышенные ошибки и задержки.

По данным The Verge, у многих пользователей появляется сообщение "Hmm… something seems to have gone wrong", в соцсетях растёт число жалоб.

Downdetector показывает тысячи уведомлений о сбоях ChatGPT по всему миру.

После сбоя доступ иногда восстанавливается после перезагрузки страницы или смены устройства.