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Против Льва Шлосберга в РФ возбуждено уголовное дело

Россия
Оппозиция
время публикации: 10 июня 2025 г., 15:06 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 15:40
Против Льва Шлосберга возбуждено уголовное дело
Wikipedia.org. Фото: yabloko.ru

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении российского оппозиционного политика, заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга по статье о дискредитации вооруженных сил РФ.

"Утром 10 июня прошел обыск в квартире заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга и его жены Жанны. Силовики также обыскали квартиру 96-летнего отца политика Марка Наумовича Шлосберга и офис псковского "Яблока". Изъята вся техника", – цитирует сообщение партии агентство "Интерфакс".

"12 января Шлосберг совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, путем размещения видеозаписи в Одноклассниках", – утверждают следователи. При этом политик заявляет, что не является администратором страницы и не размещал видео.

Шлосберг был дважды оштрафован за дискредитацию ВС РФ, а также дважды привлекался в 2024 году к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Мир
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