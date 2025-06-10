Против Льва Шлосберга в РФ возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении российского оппозиционного политика, заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга по статье о дискредитации вооруженных сил РФ.

"Утром 10 июня прошел обыск в квартире заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга и его жены Жанны. Силовики также обыскали квартиру 96-летнего отца политика Марка Наумовича Шлосберга и офис псковского "Яблока". Изъята вся техника", – цитирует сообщение партии агентство "Интерфакс".

"12 января Шлосберг совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, путем размещения видеозаписи в Одноклассниках", – утверждают следователи. При этом политик заявляет, что не является администратором страницы и не размещал видео.

Шлосберг был дважды оштрафован за дискредитацию ВС РФ, а также дважды привлекался в 2024 году к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах.