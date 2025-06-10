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Мир

Удары армии РФ по Украине 9-10 июня: рекордная интенсивность

Война в Украине
Беспилотники
время публикации: 10 июня 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 15:42
Удары армии РФ по Украине 9-10 июня: рекордная интенсивность
Пресс-служба ВСУ

9-10 июня в Украине была зафиксирована рекордная интенсивность ночных атак армии РФ. Без учета менее интенсивных атак, осуществлявшихся в дневные часы, за эти две ночи по территории Украины были выпущены 794 БПЛА разных типов, в основном беспилотников-камикадзе Shahed/"Герань" и 27 ракет (северокорейские KN-23 и российские Х-47/"Кинжал", "Искандер-К", Х-22, Х-35, Х-31П).

Силы ПВО Украины перехватили 737 БПЛА и 25 ракет (включая все "Кинжалы"), утверждает командование украинских ВВС. Однако были зафиксированы десятки попаданий по военным и гражданским объектам, включая жилые кварталы. Есть жертвы.

За более чем 1200 дней полномасштабной войны, развязанной режимом Путина 24 февраля 2022 года, были ночи, когда по Украине выпускалось заметно больше ракет, однако в совокупности – по числу беспилотников и ракет – 9-10 июня 2025 года была зафиксирована рекордная интенсивность атаки.

Мир
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