Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1202-й день войны

Минобороны РФ 10 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Новониколаевка, Юнаковка и Новая Сечь Сумской области. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск Харьковской области, Яровая, Ямполь и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронетранспортер "Senator" канадского производства и восемь пикапов. Уничтожены артиллерийское орудие, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Александро-Шультино, Серебрянка, Нелеповка, Катериновка, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Новосергеевка, Красноармейск, Новопавловка, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 550 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук". Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка, Поддубное, Комар Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Павловка Запорожской области, Берислав и Понятовка Херсонской области. Противник потерял до 75 военнослужащих, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 151 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 258 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, включая 103 вне зоны проведения специальной военной операции".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62725 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23849 танков и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25990 орудий полевой артиллерии и минометов, 36698 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 111400 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).