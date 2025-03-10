В США обнаружено тело пропавшей две недели назад израильтянки

33-летняя медсестра Данит Эрлих, имеющая американское и израильское гражданство, пропала без вести вместе со своей собакой 21 февраля. Сайт 8KPAX, редакция которого находится в штате Монтана, написал об обнаружении тела женщины возле моста на реке Кларк-Форк в районе города Миссула.

Издание пишет, что обнаружить тело пропавшей женщины удалось благодаря звонку в "службу 911". Звонивший сообщил, что он видел в реке труп.

Данит Эрлих родилась в Майами, жила в Денвере, работала медсестрой. В прошлом месяце она, взяв с собой любимого пса Бамбу, поехала в Такому, в штате Вашингтон. По дороге они остановились в Миссуле.

Сайт CBS News пишет, что последний раз женщину и ее пса видели на площадке для собак возле Университета Монтаны. Отец женщины считает, что Бамба во время прогулки провалился под лед и его дочь бросилась спасать своего четвероногого друга.