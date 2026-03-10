x
10 марта 2026
|
последняя новость: 21:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 марта 2026
|
10 марта 2026
|
последняя новость: 21:42
10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ВСУ нанесли удар по брянскому заводу, производящему системы управления ракетами

Россия
Украина
Война в России
время публикации: 10 марта 2026 г., 20:43 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 20:49
ВСУ нанесли удар по брянскому заводу, производящему системы управления ракетами
Belgorod Regional Governor Vyacheslav Gladkov's Telegram channel via AP

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Брянску. Как сообщается, целью атаки был завод микроэлектроники "Кремний Эл", на котором производятся системы управления ракетных вооружений. Брянск находится в 150 километрах от украинской границы.

"Позвонил мне командующий Сырский и рассказал об успешной операции, которая только что прошла. Был поражен брянский завод. Этот завод изготавливал системы управления всех видов ракет Российской Федерации", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно каналу Mash, удар был нанесен ракетой Storm Shadow во время пересменки на предприятии. Пострадало по меньшей мере 12 человек, сообщается о жертвах. Над городом поднимается столп дыма.

Завод производит микроэлектронику для ракетных комплексов, зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", ракет "Искандер", радиолокационных станций, РЛС, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников. В прошлом он уже подвергался атакам, но ущерб был незначительным.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook