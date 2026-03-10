ВСУ нанесли удар по брянскому заводу, производящему системы управления ракетами
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Брянску. Как сообщается, целью атаки был завод микроэлектроники "Кремний Эл", на котором производятся системы управления ракетных вооружений. Брянск находится в 150 километрах от украинской границы.
"Позвонил мне командующий Сырский и рассказал об успешной операции, которая только что прошла. Был поражен брянский завод. Этот завод изготавливал системы управления всех видов ракет Российской Федерации", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Согласно каналу Mash, удар был нанесен ракетой Storm Shadow во время пересменки на предприятии. Пострадало по меньшей мере 12 человек, сообщается о жертвах. Над городом поднимается столп дыма.
Завод производит микроэлектронику для ракетных комплексов, зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", ракет "Искандер", радиолокационных станций, РЛС, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников. В прошлом он уже подвергался атакам, но ущерб был незначительным.