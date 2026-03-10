Виткофф сообщил, что он и Кушнер могут посетить Израиль на следующей неделе

Специальный посланник США Стив Виткофф сообщил, что он и Джаред Кушнер могут посетить Израиль на следующей неделе, однако уточнил, что это решение еще не окончательное.

В интервью телеканалу CNBC он опроверг утверждения о том, что визит, изначально запланированный на эту неделю, был отменен из-за недовольства ударами Израиля по иранским объектам нефтедобычи. Он отметил, что цель визита – координация действий с Израилем в отношении Ирана.

"Скорее всего, мы совершим эту поездку на следующей неделе, но на данный момент мы не уверены в этом", – говорит Виткофф.

На вопрос о том, совпадают ли конечные цели Израиля в войне с целями Вашингтона, Виткофф ответил, что они совпадают.

"Израиль – это страна одной бомбы. Одна бомба может их уничтожить", – сказал он, не вдаваясь в подробности.

Виткофф утверждает, что Иран не проявляет интереса к возвращению к переговорам с тех пор, как США и Израиль начали войну 28 февраля.