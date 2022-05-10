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NEWSru.co.il :: В мире10 мая 2022 г., 11:27

Бойцы на "Азовстали" не подтверждают заявление Андрющенко о том, что на заводе остаются "не менее 100 мирных жителей"

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Бойцы на "Азовстали" не подтверждают заявление Андрющенко о том, что на заводе остаются "не менее 100 мирных жителей"

Наши источники на мариупольском заводе "Азовсталь" заявили нашей редакции, что не могут подтвердить заявление мэра Мариуполя Петра Андрющенко о том, что на территории завода все еще остаются не менее 100 мирных жителей.

Военные на "Азовстали" заявляют, что не могут утверждать, что в бункерах на заводе не остались люди, принявшие решение не эвакуироваться с остальными мирными жителями, однако наши источники не понимают, на чем основаны данные, которые приводит Андрющенко.

При этом защитники Мариуполя на "Азовстали" подтверждают информацию о том, что российская армия и силы ДНР продолжают атаковать завод. Армия РФ применяет авиацию и артиллерию.


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