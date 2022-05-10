Иерусалим:
12 - 27°
Тель-Авив:
16 - 26°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире10 мая 2022 г., 14:20

Защитники "Азовстали" просят об эвакуации сотен раненых, которых нечем лечить

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь заявил, что на "Азовстали" из-за обстрелов была на некоторое время утеряна связь с госпиталем, однако позже связь была восстановлена и защитники "Азовстали" вновь обратились к мировому сообществу с просьбой способствовать эвакуации раненых.


Российская армия и силы ДНР продолжают атаковать завод "Азовсталь". Утром представители защитников завода сообщили, что за сутки было совершено 34 авианалета, в том числе стратегическими бомбардировщиками. Противник применяет корабельные орудия, артиллерию, танки.

Ранее наши источники сообщали нашей редакции, что в госпитале находятся более 200 раненых, многие из них в тяжелом состоянии. Медикаменты, перевязочные материалы и анестезия закончились.

Украинские власти с помощью международных посредников продолжают вести с российской стороной переговоры об эвакуации с "Азовстали" раненых и медперсонала. Пока переговоры успехом не увенчались.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 10 мая 2022
Армия РФ продолжает атаковать мариупольскую "Азовсталь", применяя авиацию и артиллерию
// NEWSru.co.il // В мире // 09 мая 2022
При эвакуации с "Азовстали" российскими военными были разлучены мать и ее маленькая дочь
// NEWSru.co.il // В мире // 08 мая 2022
Пресс-конференция полка "Азов": в Мариуполе после начала боевых действий погибли около 25 тысяч человек
// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 мая 2022
"Кан Бет": Израиль сыграл посредническую роль в достижении соглашения об эвакуации гражданских лиц из "Азовстали"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:20 Защитники "Азовстали" просят об эвакуации сотен раненых, которых нечем лечить
14:04 Сервис Rutube был атакован хакерами и недоступен с 9 мая
13:43 В Украину приехал министр иностранных дел Нидерландов
13:01 Министр иностранных дел Германии посетила Бучу
12:16 Литва признала действия российских военных в Украине геноцидом
11:30 Минобороны РФ объявило о завершении "зачистки от националистов" города Попасная и "выходе на границу ЛНР"
11:27 Бойцы на "Азовстали" не подтверждают заявление Андрющенко о том, что на заводе остаются "не менее 100 мирных жителей"
11:11 В репортаже "Аль-Джазира" показали вагон-рефриджиратор с телами убитых в Украине российских военных
10:59 Администрация: в Изюме обнаружены тела 44 мирных жителей
09:59 Инженер-компьютерщик и тик-токер Катя Эчасаррета победила в конкурсе на полет в космос
Загрузка...