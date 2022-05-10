Защитники "Азовстали" просят об эвакуации сотен раненых, которых нечем лечить

Заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь заявил, что на "Азовстали" из-за обстрелов была на некоторое время утеряна связь с госпиталем, однако позже связь была восстановлена и защитники "Азовстали" вновь обратились к мировому сообществу с просьбой способствовать эвакуации раненых.

Российская армия и силы ДНР продолжают атаковать завод "Азовсталь". Утром представители защитников завода сообщили, что за сутки было совершено 34 авианалета, в том числе стратегическими бомбардировщиками. Противник применяет корабельные орудия, артиллерию, танки.

Ранее наши источники сообщали нашей редакции, что в госпитале находятся более 200 раненых, многие из них в тяжелом состоянии. Медикаменты, перевязочные материалы и анестезия закончились.

Украинские власти с помощью международных посредников продолжают вести с российской стороной переговоры об эвакуации с "Азовстали" раненых и медперсонала. Пока переговоры успехом не увенчались.