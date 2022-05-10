Защитники "Азовстали" просят об эвакуации сотен раненых, которых нечем лечить
Заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь заявил, что на "Азовстали" из-за обстрелов была на некоторое время утеряна связь с госпиталем, однако позже связь была восстановлена и защитники "Азовстали" вновь обратились к мировому сообществу с просьбой способствовать эвакуации раненых.
Российская армия и силы ДНР продолжают атаковать завод "Азовсталь". Утром представители защитников завода сообщили, что за сутки было совершено 34 авианалета, в том числе стратегическими бомбардировщиками. Противник применяет корабельные орудия, артиллерию, танки.
Ранее наши источники сообщали нашей редакции, что в госпитале находятся более 200 раненых, многие из них в тяжелом состоянии. Медикаменты, перевязочные материалы и анестезия закончились.
Украинские власти с помощью международных посредников продолжают вести с российской стороной переговоры об эвакуации с "Азовстали" раненых и медперсонала. Пока переговоры успехом не увенчались.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Армия РФ продолжает атаковать мариупольскую "Азовсталь", применяя авиацию и артиллерию
При эвакуации с "Азовстали" российскими военными были разлучены мать и ее маленькая дочь
Пресс-конференция полка "Азов": в Мариуполе после начала боевых действий погибли около 25 тысяч человек
"Кан Бет": Израиль сыграл посредническую роль в достижении соглашения об эвакуации гражданских лиц из "Азовстали"