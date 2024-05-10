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В результате российских ударов по Харьковской области погибли три человека

время публикации: 10 мая 2024 г., 21:22 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 21:41
Ukrainian Emergency Service via AP

В пятницу, 10 мая, в результате российских ударов по Харьковской области три человека погибли и еще четверо пострадали, сообщает ВВС со ссылкой на областную прокуратруру.

По данным ведомства, российская артиллерия обстреляла село Черкасские Тишки Харьковского района, в результате чего погиб 55-летний мужчина. Повреждения получили частные дома и хозяйственные постройки.

В результате обстрелов города Волчанска из различных видов вооружений ранения получили четверо мирных жителей – трое мужчин и 63-летняя женщина. Также известно о двух погибших – мужчине и женщине.

Местные прокуроры начали досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны.

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