В результате российских ударов по Харьковской области погибли три человека

В пятницу, 10 мая, в результате российских ударов по Харьковской области три человека погибли и еще четверо пострадали, сообщает ВВС со ссылкой на областную прокуратруру.

По данным ведомства, российская артиллерия обстреляла село Черкасские Тишки Харьковского района, в результате чего погиб 55-летний мужчина. Повреждения получили частные дома и хозяйственные постройки.

В результате обстрелов города Волчанска из различных видов вооружений ранения получили четверо мирных жителей – трое мужчин и 63-летняя женщина. Также известно о двух погибших – мужчине и женщине.

Местные прокуроры начали досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны.