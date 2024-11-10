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Мир

Массовая стрельба в мексиканском баре, десять погибших

время публикации: 10 ноября 2024 г., 10:24 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 10:27
Массовая стрельба в мексиканском баре, десять погибших
AP

Десять человек погибли и семь пострадали в мексиканском городе Сантьяго де Керетаро, когда неизвестные открыли огонь по посетителям бара Los Cantaritos. Полиция ведет поиски злоумышленников, трое подозреваемых задержаны.

Четверо вооруженных мужчин подъехали к бару на автомобиле, расстреляли находившихся внутри, а затем скрылись. Предположительно, за массовой стрельбой стоит один из наркокартелей. Автомобиль был позже найден сожженным.

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