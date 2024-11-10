Массовая стрельба в мексиканском баре, десять погибших

Десять человек погибли и семь пострадали в мексиканском городе Сантьяго де Керетаро, когда неизвестные открыли огонь по посетителям бара Los Cantaritos. Полиция ведет поиски злоумышленников, трое подозреваемых задержаны.

Четверо вооруженных мужчин подъехали к бару на автомобиле, расстреляли находившихся внутри, а затем скрылись. Предположительно, за массовой стрельбой стоит один из наркокартелей. Автомобиль был позже найден сожженным.