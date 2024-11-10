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The Washington Post: Трамп поговорил с Путиным еще на прошлой неделе

время публикации: 10 ноября 2024 г., 23:42 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 23:42
The Washington Post: Трамп поговорил с Путиным еще на прошлой неделе
Jorge Silva/Pool Photo via AP,

По информации The Washington Post, в прошлый четверг Дональд Трамп, победивший на президентских выборах, провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным.

По словам источников издания, Трамп и Путин говорили о ситуации в Украине, Трамп просил Путина избегать дальнейшей эскалации и "напомнил о значительном присутствии Вашингтона в Европе". Они обсудили цель установления мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность продолжить обсуждение "скорейшего разрешения войны в Украине".

Ни Вашингтон, ни Москва официально не подтверждают эту информацию.

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