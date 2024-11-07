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Дмитрий Песков: Путин не намерен более общаться с Байденом

время публикации: 07 ноября 2024 г., 15:22 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 15:24
Дмитрий Песков: Путин не намерен более общаться с Байденом
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин еще до инаугурации проведет беседу с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом.

Песков отметил, что с нынешним президентом США Джо Байденом российский лидер общаться на намерен. "С администрацией Байдена мы не работаем. Какие-то скудные каналы для общения технического есть, но они не носят субстантивный характер", – отметил он.

Утром 7 ноября Песков опроверг сообщения СМИ, согласно которым Путин неформально поздравил Трампа с победой через общих знакомых. Согласно этим публикациям, в России рассчитывают на сокращение американской помощи Украине.

Мир
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