Дмитрий Песков: Путин не намерен более общаться с Байденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин еще до инаугурации проведет беседу с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом.

Песков отметил, что с нынешним президентом США Джо Байденом российский лидер общаться на намерен. "С администрацией Байдена мы не работаем. Какие-то скудные каналы для общения технического есть, но они не носят субстантивный характер", – отметил он.

Утром 7 ноября Песков опроверг сообщения СМИ, согласно которым Путин неформально поздравил Трампа с победой через общих знакомых. Согласно этим публикациям, в России рассчитывают на сокращение американской помощи Украине.