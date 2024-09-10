Территория несвободы слова: судьбы белорусских журналисток Марины Золотовой и Екатерины Андреевой

Более четырех лет назад в Беларуси начались самые масштабные протесты в истории страны. На улицы крупных городов вышли десятки тысяч человек, которые требовали честных выборов. Оппозиция заявляла, что "80%" голосов, якобы отданных за кандидатуру Александра Лукашенко – фальшивка, и отказывалась признавать президентом человека, который правит Беларусью с 1994 года.

Мирные акции, на которые белорусы выходили каждый день вплоть до марта 2021 года, повлекли за собой массовые репрессии по всей стране. Мишенью для преследований стали правозащитники, адвокаты, оппозиционные политики, активисты и журналисты, которые освещали многодневные протесты в Беларуси, рассказывали о жестоких задержаниях и избиениях в участках.

Срок некоторых политических заключенных, арестованных в те дни, уже подошел к концу, некоторые из них навсегда покинули родину, другие живут в той реальности, в которой существует Беларусь сегодня. 16 августа Лукашенко подписал указ о помиловании и освободил 30 участников протестов 2020 года. Большинство амнистированных – родители несовершеннолетних детей. Они на свободе, но в заключении остается множество людей, с которыми у родственников часто пропадает связь, а их адвокаты находятся под подпиской о неразглашении.

Среди политзаключенных журналистки Марина Золотова и Екатерина Андреева. Золотова – бывший главный редактор закрытого ныне издания Tut.by, была задержана в Минске в мае 2021 года и приговорена к 12 годам лишения свободы. Андреева – журналистка телеканала "Белсат", была задержана в ноябре 2020 года за стрим, в котором транслировался жесткий разгон акции в память об убитом участнике протестов Романе Бондаренко. Сначала Андрееву осудили на два года лишения свободы, однако позже ее обвинили в государственной измене и в июле 2022 года она была приговорена к 8 годам лишения свободы.

Марина Золотова

Марина пришла работать в информационный портал Tut.by в 2004-м и в том же году стала главным редактором. Фактически именно Золотова сделала Tut.by настоящим СМИ, а не просто агрегатором новостей. За время ее работы агентство стало крупнейшим независимым медиа в Беларуси.

Впервые с Лукашенко журналистка встретилась на пресс-конференции в 2011 году. Тогда остро стоял вопрос о закрытии двух независимых газет – "Наша Ніва" и "Народная Воля". Золотова открыто выступала в защиту медиа. В дальнейшем она не раз встречалась с президентом Беларуси и на каждой их встрече главу государства ждали неудобные вопросы. Именно в разговоре с Золотовой Лукашенко пришлось признать, что учителя в стране получают крайне маленькую зарплату и согласиться с упреком, что он не встречается с журналистами независимых медиа Беларуси.

Одно время Лукашенко пытался "играть демократа", общаясь со СМИ, но позже власти сменили тактику. Преследование Золотовой началось еще до массовых протестов на улицах Минска и других городов Беларуси. В августе 2018 года Следственный комитет провел обыск в офисе Tut.by, после чего главред была задержана. Ей было предъявлено обвинение по статье о бездействии должностного лица из-за получения доступа к ленте новостей Белорусского телефонного агентства без оплаты подписки. Суд признал Золотову виновной и обязал выплатить штраф.

В 2020-21 годах, во время протестов в Беларуси, Tut.by стал одним из самых крупных независимых медиа, освещавших события внутри страны. В мае 2021 года Марина Золотова была арестована вместе с другими журналистами издания, сначала им предъявили обвинение за неуплату налогов, однако позже Золотову и генерального директора Tut.by Людмилу Чекину КГБ внес в список лиц, "причастных к террористической деятельности". В марте 2023 года Золотову и Чекину приговорили к 12 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, разжигание вражды и призывам к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси. У Марины двое детей – 20-летняя Надя и 17-летний Федя.

До решения суда Золотова находилась в "Володарке", самом известном СИЗО Беларуси. 80 лет назад в том же СИЗО несколько месяцев провела прабабушка журналистки, врач Елена Николаева. Во время войны она возглавляла больницу для сирот и помогала еврейским детям скрываться от нацистов, выдавая их за белорусов. За это ей присвоено звание Праведника мира.

Сейчас Марина Золотова находится в Гомельской женской колонии. Туда отправляют всех, кто, по мнению суда, впервые нарушил закон. В этой же колонии находится Мария Колесникова – оппозиционерка, соратница Виктора Бабарико, который выдвигался на президентские выборы в 2020.

Екатерина Андреева

Настоящая фамилия Екатерины – Бахвалова, Андреева – творческий псевдоним, который журналистка взяла в честь своего папы Андрея. С каким бы медиа ни сотрудничала Екатерина, она обычно выбирала острые и неудобные для властей темы. В польском телеканале "Белсат" журналистка вела стримы с акций протестов, митингов и выступлений оппозиции. Одной из важных тем, которой занималась Андреева, стала тема Донбасса и участия белорусов в боевых действиях в Украине. Вместе со своим мужем журналистка занималась антикоррупционными расследованиями. Ей угрожали, ее не раз задерживали на акциях протестов – и уголовное дело, по словам ее мужа Игоря Ильяша, не стало для Екатерины шоком, она все понимала и осознанно шла на риски.

Стримы, которые свидетельствовали о жестокости сотрудников правоохранительных органов и нарушениях законов, стали для власти поводом для преследования журналистки. В ноябре 2020 года Екатерина Андреева вместе со своей коллегой Дарьей Чульцовой была задержана во время прямого эфира акции памяти Романа Бондаренко – активиста, погибшего после жестокого избиения силовиками. ОМОН ворвался в квартиру, откуда ввелся эфир, и задержал Андрееву на семь суток, однако после истечения административного ареста журналистка не вышла из тюрьмы, против нее возбудили уголовное дело. В феврале 2021 года Екатерину приговорили к двум годам лишения свободы за организацию действий, "грубо нарушающих общественный порядок".

5 сентября 2022 года Екатерина Андреева должна была выйти на свободу, но за 4 месяца до окончания срока ей предъявили новое обвинение – в государственной измене. Без уведомления семьи, в феврале журналистку этапировали из исправительной колонии в гомельское СИЗО. В июле Гомельский областной суд вынес новый приговор – 8 лет лишения свободы. Детали обвинения до сих пор неизвестны, суд проходил в закрытом режиме, а адвокат Екатерины находился под подпиской о неразглашении.

Екатерина Андреева (Бахвалова) – не первый журналист в семье. Ее прадед Давид Пинхасик работал корреспондентом во время войны в газете "За Совецкую Беларусь". Прабабушка Екатерины, Мария Ваганова, была главным редактором газеты "Полесская правда", во время войны она оставила дочь друзьям и отправилась вместе с армией в Западную Беларусь. Наверное, Екатерина унаследовала боевой характер от своих предков, считает ее дедушка – журналист Сергей Ваганов.

Сейчас Екатерина Андреева находится в женской гомельской колонии №4. По словам ее коллеги, Явгении Долгой, связь с Екатериной есть только у родственников, периодически даже с родными она прерывается. Письма от друзей, коллег и других людей журналистка получить не может, их уничтожают.

Екатерина Андреева и Марина Золотова, оказавшись в одной колонии, работают на фабрике и шьют форму для сотрудников милиции. Журналистки практически не пересекаются, так как находятся в разных отрядах. Только иногда они могут увидеть друг друга издалека.

Публикацию подготовила Алиса Марголина