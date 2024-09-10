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Мир

Работа московских аэропортов возобновляется после ночного налета БПЛА

время публикации: 10 сентября 2024 г., 13:12 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 13:13
Работа московских аэропортов возобновляется после ночного налета БПЛА
AP Photo/Pavel Golovkin

Росавиация заявила, что московские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу, приостановленную в ночь на 10 сентября для обеспечения безопасности полетов.

В то же время администрация аэропорта "Жуковский" сообщила агентству "Интерфакс", что работа еще не возобновилась. "Аэропорт возобновит работу в штатном режиме после завершения следственных мероприятий", – сказал агентству представитель аэропорта.

По его словам, над аэропортом был сбит беспилотный летательный аппарат, и его осколки упали на территории "Жуковского". На месте работают следователи. В результате инцидента пострадавших нет, разрушений перронного покрытия не зафиксировано.

Украинские беспилотники достигли и аэропорта Казани. Он также прекращал работу. Согласно российской стороне, перехваты БПЛА зафиксированы в Орловской, Брянской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Курской областей. В общей сложности за ночь сбито 144 дрона.

Мир
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