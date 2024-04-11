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ФСБ России рапортует о предотвращении теракта в московской синагоге

время публикации: 11 апреля 2024 г., 23:11 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 23:22
ФСБ России рапортует о предотвращении теракта в московской синагоге
Russian National Antiterrorism Committee via AP

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении теракта в одной из синагог Москвы "в момент массового скопления граждан", сообщает государственное российское агентство Interfax со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По утверждению ФСБ, планирующий совершение теракта "уроженец одной из стран Средней Азии" при задержании 10 апреля "оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем". Имени подозреваемого и его гражданства ФСБ не указывает.

В сообщении ФСБ сказано, что подозреваемый во время заключения, которое он отбывал у себя на родине за совершение уголовного преступления, "инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации".

После освобождения из колонии в ноябре 2023 года мужчина приехал в Россию. Проживая в Москве, он готовился к совершению террористического акта: "провел разведку местности в окружении" одной из синагог в столице, а также приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятии по месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также взрывчатые вещества", – сообщает ФСБ РФ.

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