Кит и Авива Сигал были на борту самолета, попавшего в аварию в Вашингтоне
время публикации: 11 апреля 2025 г., 08:09 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 08:21
Вечером в четверг, 10 апреля, в аэропорту Рейгана в Вашингтоне произошла авария, в ходе которой два самолета авиакомпании American Airlines, двигавшихся по рулежным дорожкам, столкнулись крыльями.
В результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщает портал Ynet, на борту одного из самолетов находились Кит и Авива Сигал – израильтяне, освобожденные из плена ХАМАСа, которые перед этим были на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Также на борту самолетов были несколько американских конгрессменов.