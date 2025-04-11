x
11 апреля 2025
|
последняя новость: 09:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 апреля 2025
|
11 апреля 2025
|
последняя новость: 09:00
11 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Кит и Авива Сигал были на борту самолета, попавшего в аварию в Вашингтоне

Вашингтон
Заложники
Авиакатастрофа
время публикации: 11 апреля 2025 г., 08:09 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 08:21
Кит и Авива Сигал были на борту самолета, попавшего в аварию в Вашингтоне
AP/Pool

Вечером в четверг, 10 апреля, в аэропорту Рейгана в Вашингтоне произошла авария, в ходе которой два самолета авиакомпании American Airlines, двигавшихся по рулежным дорожкам, столкнулись крыльями.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает портал Ynet, на борту одного из самолетов находились Кит и Авива Сигал – израильтяне, освобожденные из плена ХАМАСа, которые перед этим были на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Также на борту самолетов были несколько американских конгрессменов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 апреля 2025

Речь Трампа на ужине республиканцев: унижение просителей и поддержка бывших заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 марта 2025

Трамп встретился с освобожденными заложниками и предупредил ХАМАС: "Вы покойники"