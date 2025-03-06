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Мир

Трамп встретился с освобожденными заложниками и предупредил ХАМАС: "Вы покойники"

США
Заложники
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 06 марта 2025 г., 01:30 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 01:49
Президент США Дональд Трамп
Pool via AP

Вечером 5 марта Дональд Трамп встретился с бывшими заложниками ХАМАСа. Встреча проходила в Овальном кабинете и продолжалась около получаса, в ней участвовали: Ноа Аргмани, Эли Шараби, Дорон Штейнбрехер, Наама Леви, Яир Горн, Омер Шем-Тов, Авива и Кит Сигал.

Пресс-служба Белого дома сообщила: "Президент Трамп выкроил время, чтобы сегодня встретиться с восемью заложниками, освобожденными из Газы. Президент внимательно выслушал их душераздирающие истории. Заложники поблагодарили президента Трампа за его неослабевающие усилия по возвращению домой всех заложников".

Израильтяне также подарили Дональду Трампу табличку, на которой выбито то же самое изречение, что и на медали Праведника народов мира: "Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир".

После встречи с делегацией израильтян Дональд Трамп в очередной раз через соцсеть Truth Social обратился к ХАМАСу с требованием освободить всех похищенных и тела убитых "прямо сейчас, а не потом". Если это требование не будет выполнено, то ХАМАС будет полностью уничтожен. "Я посылаю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу. Ни один член ХАМАСа не будет в безопасности, если вы не сделаете, как я говорю", – написал Трамп. При этом президент США, называющий эту публикацию последним предупреждением, отмечает, что "только больные люди и извращенцы хранят трупы".

Трамп также обратился к жителям сектора Газы: "Вас ждет прекрасное будущее, если вы не будете удерживать заложников. Но если вы продолжите это делать – вы покойники. Примите умное решение. Освободите заложников сейчас, или вы заплатите за это в аду".

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