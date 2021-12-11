В Бразилии вынесен приговор виновным в пожаре в ночном клубе, приведшем к гибели 242 человек

Суд в Бразилии приговорил четырех человек к длительным срокам тюремного заключения за гибель 242 посетителей клуба в результате пожара во время вечеринки 27 января 2013 года, сообщает ВВС.

Пожар начался, когда участники музыкальной группы Gurizada Fandangueira, выступавшей в ночном клубе Kiss в городе Санта-Мария на юге страны, использовали пиротехническое средство, которое подожгло потолок.

Произошла давка, сотни посетителей не успели выбраться на улицу и скончались от отравления дымом.

Суд признал виновными в убийстве и покушении на убийство двух владельцев ночного клуба и двух участников музыкальной группы: Элиссандро Шпор и Мауро Хоффманн приговорены к 22 и 19 годам лишения свободы соответственно, а Марсело де Хесус душ Сантуш и Лучано Бонилья Леао – к 18 годам.

Все останутся на свободе, пока их адвокаты будут обжаловать решение суда.

Полицейское расследование показало, что искры от пиротехнического средства "серебряный дождь", зажженного группой на сцене, подожгли изоляционный материал на потолке, после чего в помещение пошел очень токсичный дым. Похожая картина была во время пожара в России в пермском кафе "Хромая лошадь" в 2009 году, жертвами которого стали 156 человек. Следствие показало, что в бразильском ночном клубе не было работающих огнетушителей, плохо была продумана система аварийных указателей, а запасных выходов было всего два.

Пожар произошел во время студенческой вечеринки, возраст большинства жертв – от 17 до 30 лет. Пострадали более 600 человек.