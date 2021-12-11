Столтенберг: NАТО отвергает требование РФ закрыть для Украины путь в альянс

Генеральный секретарь NATO Йенс Столтенберг в пятницу, 10 декабря, отверг требования Москвы, требующей, чтобы альянс отозвал обещание принять в свои ряды Украину, сообщает ВВС.

"Вопрос об отношениях NATO с Украиной будут решать только 30 членов альянса и Украина – и никто другой, - сказал Столтенберг во время пресс-конференции с новым канцлером Германии Олафом Шольцем в Брюсселе. – Мы не можем согласиться с российскими попытками воссоздать систему, при которой большие влиятельные страны, такие как Россия, имеют сферы влияния, где у них есть право контроля или решения, что должны делать другие".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что во время переговоров Байден не давал Путину каких-либо обещаний относительно украинского членства в NATO. "Он остается верным постулату о том, что страны мира могут самостоятельно определять, с кем им объединяться", - сказал Салливан.

Напомним, Российская Федерация требует от NАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины в альянс. В частности, речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

В ведомстве заявили, что NАТО якобы втягивает Украину в альянс и подталкивает Киев к "агрессивным шагам".

"Вместо того, чтобы одернуть своих украинских протеже, страны NАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам. Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море... Взят курс на втягивание Украины в NАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - сказано в заявлении. .