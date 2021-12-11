В США бушуют торнадо. Власти сообщают о десятках погибших

Минувшей ночью не менее 30 торнадо обрушились сразу на центральные и южные районы США, захватив не менее шести штатов, сообщает CNN.

Только в Кентукки погибли не менее 70 человек. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир, отметивший, что минувшая ночь стала "самой тяжелой в истории штата". При этом точное число погибших пока неизвестно.

Известно, что смерчи практически полностью разрушили фабрику в Мэйфилде на юго-западе Кентукки, склад Amazon в западном Иллинойсе и дом престарелых в Арканзасе.

На заводе в Мэйфилде, разрушенном смерчем, находились около 110 человек. Спасатели практически вручную расчищают территорию завода, полностью покрытую кусками искореженного железа.

В городе Монетт в Арканзасе подтверждена гибель двух человек. Пятеро жителей дома престарелых были доставлены в больницу с серьезными травмами, их состояние оценивается врачами как тяжелое.

Всего спасатели извлекли из-под завалов дома престарелых не менее 20 выживших.

Данные о погибших и пострадавших, а также о причиненном материальном ущербе, предположительно, появятся в течение нескольких часов, но видео, снятые только в этих трех штатах (разрушенные здания, перевернутые автомобили и завалы, под которыми спасатели ищут выживших), свидетельствуют о масштабной катастрофе.

Компания Amazon заявила, что пока оценивает ситуацию и причиненный ущерб.

Также сообщается о торнадо в некоторых районах Миссури, Теннесси и Миссисипи. Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждения о новых торнадо в Арканзасе, Теннесси, Миссури и Иллинойсе.

В Кентукки объявлено чрезвычайное положение.