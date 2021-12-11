Иерусалим:
10 - 19°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
17 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире11 декабря 2021 г., 17:42

В США бушуют торнадо. Власти сообщают о десятках погибших

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В США бушуют торнадо В США бушуют торнадо В США бушуют торнадо

Минувшей ночью не менее 30 торнадо обрушились сразу на центральные и южные районы США, захватив не менее шести штатов, сообщает CNN.

Только в Кентукки погибли не менее 70 человек. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир, отметивший, что минувшая ночь стала "самой тяжелой в истории штата". При этом точное число погибших пока неизвестно.

Известно, что смерчи практически полностью разрушили фабрику в Мэйфилде на юго-западе Кентукки, склад Amazon в западном Иллинойсе и дом престарелых в Арканзасе.

На заводе в Мэйфилде, разрушенном смерчем, находились около 110 человек. Спасатели практически вручную расчищают территорию завода, полностью покрытую кусками искореженного железа.

В городе Монетт в Арканзасе подтверждена гибель двух человек. Пятеро жителей дома престарелых были доставлены в больницу с серьезными травмами, их состояние оценивается врачами как тяжелое.

Всего спасатели извлекли из-под завалов дома престарелых не менее 20 выживших.

Данные о погибших и пострадавших, а также о причиненном материальном ущербе, предположительно, появятся в течение нескольких часов, но видео, снятые только в этих трех штатах (разрушенные здания, перевернутые автомобили и завалы, под которыми спасатели ищут выживших), свидетельствуют о масштабной катастрофе.


Компания Amazon заявила, что пока оценивает ситуацию и причиненный ущерб.

Также сообщается о торнадо в некоторых районах Миссури, Теннесси и Миссисипи. Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждения о новых торнадо в Арканзасе, Теннесси, Миссури и Иллинойсе.

В Кентукки объявлено чрезвычайное положение.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:42 В США бушуют торнадо. Власти сообщают о десятках погибших
16:56 Столтенберг: NАТО отвергает требование РФ закрыть для Украины путь в альянс
14:33 В Бразилии вынесен приговор виновным в пожаре в ночном клубе, приведшем к гибели 242 человек
13:14 В Беларуси умер известный дирижер Михаил Финберг
09:53 В американском штате Арканзас торнадо разрушил дом престарелых
22:41 Бени Ганц в США: "Только сообща выступив против Ирана, мы принесем мир на Ближний Восток"
20:47 Россия требует от NАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины в альянс
19:34 На северо-западе Москвы загорелось здание больницы
17:10 Австралийский суд оправдал мужчину, застрелившего своего отца
15:08 В Осло вручены Нобелевские премии мира Марии Ресса и Дмитрию Муратову
Загрузка...