x
11 декабря 2024
|
последняя новость: 08:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2024
|
11 декабря 2024
|
последняя новость: 08:51
11 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Антисемитский инцидент в Сиднее, полиция ищет злоумышленников

Антисемитизм
время публикации: 11 декабря 2024 г., 08:51 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 09:01
AP Photo/Mark Baker

Полиция Сиднея ведет поиски двух юношей в возрасте 15-20 лет, которые написали на стенах домов антиизраильские лозунги, а также подожгли автомобиль. Злоумышленники были одеты в черное, их лица скрыты под масками. Одна из надписей – написанный с ошибкой призыв "Смерть Израилю!"

"В нашей стране нет места антисемитизму – как и в любой другой стране. Наше культурное богатство основано на разнообразии наших общин и религий, и мы, как правительство, так и народ, должны сделать все, чтобы искоренить антисемитизм", – заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Отметим, что несколько дней назад была сожжена синагога "Адас Исраэль" в Мельбурне, два человека пострадали. Полиция квалифицирует поджог как теракт. Когда Альбанезе посетил сгоревший молельный дом, его освистали, обвинив в недостаточной борьбе с антисемитизмом и поддержке палестинцев.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 декабря 2024

Пожар в синагоге в Мельбурне, полиция считает, что это поджог
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 28 ноября 2024

В штате Нью-Йорк насильственное снятие кипы признано правонарушением