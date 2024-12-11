x
11 декабря 2024
|
последняя новость: 15:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2024
|
11 декабря 2024
|
последняя новость: 15:32
11 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Захарова обвинила Израиль в нарушении договора 1974 года

Россия
Сирия
время публикации: 11 декабря 2024 г., 14:39 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 14:45
Захарова осудила действия Израиля в Сирии
Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что последние действия Израиля в Сирии нарушают заключенное двумя странами после окончания Войны Судного дня.

"Действия вооруженных сил Израиля, занявших буферную зону в районе Голан и ряд прилегающих к ней районов, очевидно нарушают условия сирийско-израильского соглашения о разъединении сил от 1974 года", – сказала она.

После падения режима Асада израильские войска нанесли сотни ударов по сирийским оборонным объектам, а также заняли буферную зону на Голанских высотах. В арабских СМИ сообщалось и приближении ЦАХАЛа к Дамаску, но официальный Иерусалим эту информацию опровергает.

Несколько дней назад глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что с падением режима Асада соглашение 1974 года утратило силу. Эта точка зрения оспаривается даже США и Великобританией, поддержавшими действия ЦАХАЛа в Сирии.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 декабря 2024

США и Великобритания поддержали действия Израиля в Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2024

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении 70-80% боевого потенциала режима Асада