Граждан Беларуси с двойным гражданством перестали впускать в страну по иностранным документам

Граждан Беларуси с двойным гражданством перестали впускать в страну по документам других государств, требуя предъявить белорусский паспорт. Об этом пишет издание "Наша Нива".

Согласно публикации, около месяца назад пограничникам была разослана инструкция для внутреннего пользования, запрещающая въезд граждан Беларуси по иностранным паспортам. В Государственном пограничном комитете связали это с тем, что страна не признает двойного гражданства. При этом получать гражданство других стран не запрещается.

На информационной линии погранслужбы сообщили: изменилось не законодательство, а практика его применения. "Наша Нива" предполагает, что теперь людей стали проверять по базам данных на предмет гражданства. Если ответ утвердительный, пограничники требуют предъявить белорусский паспорт.

Как отмечается, что ранее обладатели двойного гражданства могли сами решать, какой паспорт предъявлять на въезде в страну. Наиболее часто этим пользовались граждане, въезжающие в Беларусь на зарегистрированных в третьих странах автомобили и желающие избежать залога в размере полной суммы растоможки.

Напомним: 10 февраля, министерство иностранных дел Израиля опубликовало предупреждение для граждан, имеющих российское гражданство, вне зависимости от наличия действующего загранпаспорта РФ.

МИД напоминает, что, в соответствии с российским законодательством, граждане РФ должны въезжать и выезжать из страны только по российскому загранпаспорту. Это значит, что израильтяне могут въехать в Россию по просроченному российскому загранпаспорту, но для выезда им потребуется получить новый документ.

В сообщении израильского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что получение нового загранпаспорта в России может растянуться на долгие месяцы, и в этот период будет невозможно выехать из России.

В предупреждении говорится, что во время пребывания в России на "русских израильтян" распространяется местное законодательство, включая возможность призыва в армию России. Министерство иностранных дел призывает израильтян, имеющих российское гражданство, перед поездкой проверить свой статус и уточнить вопросы, связанные с призывом в армию.